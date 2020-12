Cyberpunk 2077: un milione di giocatori contemporanei su Steam in sole 12 ore

Oggi è il 10 dicembre 2020, data che verrà ricordata da molti videogiocatori come il D1 di Cyberpunk 2077, la nuova grande avventura di CD Projekt RED (già autori di The Witcher 3: Wild Hunt). L'eccitazione per il gioco era grande, soprattutto dopo molteplici rimandi e ritardi. I giocatori PC sono stati i primi ad avere accesso al gioco, grazie allo sblocco simultaneo a livello mondiale (mentre i giocatori console hanno dovuto aspettare la mezzanotte del rispettivo territorio). Su Steam, quindi, i fan hanno iniziato subito a giocare, raggiungendo un picco di oltre un milione di giocatori in contemporanea in meno di 12 ore dal lancio.

I dati arrivano da SteamDB e, precisamente, parliamo di 1.003.264 milioni di giocatori. Al momento della scrittura di questa notizia, il numero di giocatori contemporanei segnalati da SteamDB è di 791.537. Ovviamente Cyberpunk 2077 è disponibile anche su altri store, come GOG ed Epic Games. Il vero numero di giocatori contemporanei delle ultime dodici ore è quindi di certo superiore a un milione, ma è chiaro che non è possibile avere dati congiunti da più piattaforme. Anche il mondo dello streaming ha visto cifre notevoli: il picco di spettatori nelle ultime 24 ore per Cyberpunk 2077 è stato di 1.143.961.

Per darvi un punto di riferimento, The Witcher 3: Wild Hunt ha visto un picco di giocatori pari a 90.000 nel 2015. Nel 2019, con l'uscita della serie Netflix, si è però arrivati a un numero totale di 103.329 giocatori contemporanei. La partenza di Cyberpunk 2077 è quindi stata notevolmente superiore, ma sappiamo bene che la terza avventura dello strigo Geralt ha corso in una maratona, raggiungendo grandi traguardi nel corso degli anni. Cyberpunk 2077 sarà in grado di fare lo stesso?

Probabilmente, un grande aiuto per un successo a lungo termine arriverà dalla modalità online: il multiplayer è stato definito come un intero gioco a parte. Sarà un diretto concorrente di GTA Online?