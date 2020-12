Cyberpunk 2077 è uscito ufficialmente, nel caso in cui abbiate vissuto sulla Luna

Nel caso in cui negli ultimi 10 giorni siate stati senza una linea internet o abbiate deciso per qualche strano motivo di non leggere Multiplayer.it, Bandai Namco e CD Projekt RED vi avvisano che Cyberpunk 2077, uno dei giochi più attesi e chiacchierati dell'anno, è uscito. Lo troverete sia nei negozi fisici, sia in quelli digitali, nelle edizioni per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco è disponibili anche su Google Stadia, questa volta, per forza di cose, solo in versione digitale, e per Xbox Series X/S e PS5, al momento in retrocompatibilità.

Un avvenimento del genere non poteva che essere accompagnato da una gargantuesca recensione di Cyberpunk 2077. E come sempre un gioco di questa portata è accompagnato anche da tutta una serie di polemiche, le ultime riguardano la versione old gen, apparentemente molto problematica.

In Cyberpunk 2077 i giocatori vestono i panni di V, un mercenario ambizioso, nella megalopoli futuristica di Night City, una città governata dalle Corporation e ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche cibernetiche dei corpi. All'inseguimento del prototipo di un impianto in grado di donare la vita eterna, i giocatori incontreranno un cast di personaggi profondi e stratificati, incluso il rocker ribelle Johnny Silverhand (interpretato da Keanu Reeves), potenzieranno il proprio personaggio con innesti in grado di modificare le proprie abilità e dovranno prendere decisioni difficili che avranno ripercussioni sul mondo e sulla storia.

Cyberpunk 2077 è disponibile da oggi per PC via GOG.COM, Steam e Epic Games Store, e per Xbox One, PlayStation 4 e Stadia ed è giocabile anche su console Xbox Series X | S e PlayStation 5. In un secondo momento, un aggiornamento gratuito a Cyberpunk 2077, che sfrutta appieno l'hardware di nuova generazione, sarà disponibile rispettivamente per i possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4. Le versioni GOG.COM e Steam possono essere giocate in streaming via NVIDIA GeForce NOW. Le versioni PC in generale possono invece beneficiare della tecnologia DLSS di Nvidia per essere il 60% più veloci, sempre che possediate le GPU più recenti.