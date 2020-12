Among Us: ai TGA 2020 saranno presentati la nuova mappa e "altri segreti"

Among Us è diventato improvvisamente il nuovo fenomeno pop dei videogiochi. E quale miglior palcoscenico degli "Oscar del videogioco", dunque, per mostrare le ultime novità? Crediamo nessuno, tanto che Innersloth e Geoff Keighley hanno trovato un accordo e porteranno il divertente gioco ai TGA 2020. Lo sviluppatore mostrerà la nuova mappa, ma ci sarà anche spazio per dei misteriosi "altri segreti".

Una delle cose più affascinanti del mondo dei videogiochi è il fatto che un progetto come Among Us possa diventare un fenomeno di costume, oltretutto a distanza di mesi dall'uscita. Adesso che milioni di giocatori passano le serate a scoprire chi è l'intruso, è normale che Innersloth, lo sviluppatore del gioco, cavalchi l'onda e proponga delle novità per il suo gioco.

E lo farà sul palco più glamour dei videogiochi, tra un Keanu Reeves e un Tom Holland. Il piccolo gioco farà sicuramente la parte dell'intruso, ma sarà bello vederlo tra i giganti dell'intrattenimento.

I fan, come questi cosplayer perfetti, sono però in attesa di novità per Among Us, come nuove mappe, attività e sistemi un po' più elaborati grazie ai quali espandere il gioco e renderlo ancora più globale.

Cosa saranno mai questi "altri segreti" citati dal tweet?