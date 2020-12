The Game Awards 2020, Keanu Reeves tra i presentatori: sarà un'edizione breathtaking

Con il solito un tweet piuttosto sintetico, Geoff Keighley ha annunciato oggi un nuovo presentatore dei The Game Awards 2020. Direttamente da Cyberpunk 2077 (e un centinaio di altri film) arriva Keanu Reeves, che sicuramente renderà breathtaking questa attesa edizione degli "oscar dei videogiochi".

La diretta si terrà nella notte tra giovedì e venerdì a partire da mezzanotte e mezza. Noi, ovviamente, seguiremo l'evento su Twitch e con le notizie in tempo reale, anche perché dovrebbero essere annunciati una dozzina di giochi nuovi. Senza considerare quelli che sono già stati annunciati, ma domani si mostreranno nuovamente con almeno un nuovo trailer, come NieR Replicant ver. 1.22474487139.

Noi, probabilmente, aspetteremo l'evento giocando a Cyberpunk 2077, l'ultimo gioco nel quale l'attore è apparso come protagonista, nella speranza che il buon Reeves ci regali qualche altra apparizione memorabile come quella dell'E3 2019, quando la star di Matrix ha pronunciato la celebre frase: "You are breathtaking!"

Cosa vi aspettate dallo show di domani?