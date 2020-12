Among Us: il cosplay di Officialghosty è perfetto: chi è l'impostore?

Il cosplay di Among Us fatto da Officialghosty è pressoché perfetto. Perchè da una parte mostra tutta una serie di costumi colorati e ben realizzati, dall'altra è bello vedere dopo tanto tempo un lavoro di gruppo così curato e ben fatto. Adesso, però, non rimane che scoprire chi è l'impostore tra tutti i personaggi coinvolti.

Solitamente ospitiamo dei cosplay piuttosto provocanti, pensati per soddisfare gli appetiti dei giovinastri lì fuori. Quello che proponiamo oggi, invece, è pensato per tutti coloro che cercano in questo hobby/arte/professione la fedeltà. Il gruppo riunito da Officialghosty ha fatto un eccezionale lavoro sia per realizzare tutti i costumi, sia per fotografare diversi momenti tipici di Among Us, il fenomeno mediatico di questi ultimi mesi.

Le tute sono colorate, facilmente distinguibili e ricche di particolari. Anche le vare pose aiutano a ricostruire una scena del crimine tutta da scoprire.

Nel caso in cui vogliate un altro cosplay di Among Us, c'è l'impostore di suteroozu, da cui farsi uccidere più volte volentieri, o quello di Cherryamaru, un Impostore decisamente sexy.

Quale preferite?