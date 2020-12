Temtem è disponibile su PS5 da ora in accesso anticipato, il trailer

Crema, sviluppatore di Temtem, ha annunciato che il suo MMORPG ispirato a Pokémon è finalmente disponibile anche su PS5, in formato accesso anticipato. Il gioco non è solo un "clone" delle opere di Game Freak e Nintendo, ma è la versione MMO che i fan hanno chiesto per anni: Crema ha quindi riempito un vuoto.

Temtem è stato lasciato, sempre in accesso anticipato, su PC all'inizio di quest'anno. Ora, arriva anche su PS5. Precisamente, sono state rese disponibili due diverse versioni:



Temtem (versione base) : al prezzo di 39.99 euro, dà accesso al gioco;

: al prezzo di 39.99 euro, dà accesso al gioco; Temtem (Deluxe Edition): al prezzo di 59.99 euro include, oltre al gioco, i contenuti esclusivi dell'Accesso Anticipato "Bandana Mimetica 1", "Bandana Mimetica 2", "Tenuta Mimetica" e "Zaino Mimetico".

Il lancio completo di Temtem avverrà nel corso del 2021: in tale momento, sarà rilasciata anche la versione Xbox Series X e Xbox Series S, oltre alla versione Nintendo Switch. Vi ricordiamo infine che sono cancellate le versioni PS4 e Xbox One.

All'inizio della notizia potete anche trovare il trailer rilasciato da Humble Games - editore - per celebrare il lancio PS5.