Temtem in uscita su PS5 e Xbox Series X, cancellate le versioni PS4 e Xbox One

Temtem è stato annunciato per PS5 e Xbox Series X, e contestualmente il team di sviluppo ha dichiarato di aver abbandonato le versioni PS4 e Xbox One del gioco, precedentemente previste.

Al termine dello State of Play di ieri sera, Crema ha pubblicato un nuovo trailer del gioco che ufficializza appunto l'uscita sulle piattaforme next-gen, oltre che su Nintendo Switch, nel corso del 2021.

Capace di totalizzare vendite per 500.000 copie su PC, Temtem è attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam e non è chiaro se il lancio della versione finale coinciderà con l'arrivo del titolo su console. Più probabilmente accadrà entro la fine di quest'anno.

Come riportato nel nostro provato, Temtem, il progetto sembra ispirarsi sia a Pokémon che a Digimon, spingendo spiritualmente entrambi i franchise verso un'esperienza più moderna e interessante.

Peraltro la già citata versione Early Access del titolo appare già parecchio ricca e completa, segno evidente che da qui all'uscita ufficiale ci sarà solo bisogno di qualche rifinitura.