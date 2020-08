The Pedestrian annunciato su PS4 con un trailer di presentazione

The Pedestrian è un particolare puzzle game da parte di Skookum Games incentrato su un'idea molto particolare, annunciato su PS4 allo State of Play con un trailer di presentazione.

The Pedestrian si basa su un concept molto interessante: si tratta di controllare il classico omino presente sui cartelli stradali, cercando di accompagnarlo all'interno di vari percorsi verso nuove mete, costruendo percorsi tra segnalazioni o altri sistemi di comunicazione non verbali.

The Pedestrian ha già ottenuto un ottimo successo su PC a gennaio 2020 ed è destinato a raggiungere anche PS4 a gennaio 2021, in base a quanto riportato nel nuovo trailer. Strutturato secondo una prospettiva in "2,5D", il protagonista del puzzle cerca di uscire dalla sua bidimensionalità confondendosi nel mondo tridimensionale degli umani.

Il nostro scopo è predisporre un percorso possibile per l'omino dei cartelli, cercando di rimuovere e aggirare gli ostacoli in modo da far trovare allo strano protagonista della storia la libertà dalla sua condizione iniziale.

In attesa di una data di uscita più precisa, vediamo dunque il video di presentazione andato in scena allo State of Play di stasera, riportato qui sopra.