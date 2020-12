Cyberpunk 2077 è fino al 60% più veloce con DLSS di Nvidia GeForce

Nvidia ci informa che grazie alla tecnologia DLSS contenuta all'interno delle sue più recenti GPU GeForce RTX, la versione PC di Cyberpunk 2077 è fino al 60% più veloce di quanto sarebbe senza questa tecnologia. Minecraft RTX, oltretutto, col DLSS raddoppia le performance.

Per ottenere questo balzo di performance dovrete scaricare l'ultimo driver GeForce Game Ready per la vostra GPU. Grazie ad esso Cyberpunk 2077, ma anche Minecraft con RTX per Windows 10, potranno esprimersi al meglio, sfruttando a fondo tutte le tecnologie di Nvidia. I nuovi driver Nvidia Game Ready aggiungono il supporto per i nuovi monitor di gioco compatibili con G-SYNC e aggiornamenti per 4 nuovi giochi che ora supportano DLSS.

Il più atteso è, senza dubbio, Cyberpunk 2077. Avete letto la nostra recensione di Cyberpunk 2077? Il gioco è, potenzialmente, ricco di tecnologia che include ombre ray tracing, riflessi, illuminazione diffusa, illuminazione globale e occlusione ambientale. Per questo motivo richiede le tecnologie più evolute per essere fatto girare al massimo delle sue potenzialità.

Il Ray-tracing introduce una grafica visivamente di nuova generazione che conferisce a Cyberpunk 2077 un look and feel più cinematografico e immersivo. Le ombre della luce solare, l'illuminazione globale, l'illuminazione del cielo, le superfici emissive e i riflessi danno al gioco un aspetto eccezionali, ma senza il DLSS sarebbe difficile ottenere una fluidità ottimale. Il DLSS, invece, aumenta il frame rate e offre allo stesso tempo una qualità nitida.

L'utilizzo del DLSS in Cyberpunk 2077 con tutti i RT abilitati aumenta il frame rate fino al 60% o più, a seconda della GPU e della risoluzione.

In queste ore anche Minecraft con RTX per Windows 10 è passato dalla beta alla versione ufficiale.

Minecraft con RTX supporta NVIDIA DLSS, insieme al path tracing, il che significa che tutta l'illuminazione del gioco è ray traced. Minecraft con RTX vedrà tutto ciò migliorato grazie a uno speciale pacchetto di texture Rendering a base fisica nei mondi supportati, che interagisce con gli effetti di ray-tracing per migliorare ulteriormente l'esperienza. L'utilizzo dei DLSS può più che raddoppiare il frame rate

Inoltre il programma G-SYNC-Compatible espande l'ecosistema G-SYNC e mira a portare coerenza ed educare i consumatori su quali display entry level forniscano una buona esperienza di refresh rate variabile coi monitor: Acer XV242Y, Acer XB273U NV, Gigabyte FI27Q-X, MSI MAG274R e Philips 275M8RZ.