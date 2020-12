GTA 5 Online: nuovo nightclub e musica dal vivo in arrivo

Rockstar Games, tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, ha svelato al mondo che GTA 5 Online è pronto a ricevere un nuovo aggiornamento che includerà parecchie novità. È in arrivo un nuovo club underground chiamato The Music Locker.

I giocatori più assidui di GTA 5 Online potrebbero infatti aver notato che il Diamond Casino sta portando avanti dei lavori di ristrutturazione. Come confermato dallo sviluppatore, il sito è pronto ad accogliere il nuovo nightclub proprio sotto il casino.

"Potreste aver notato i lavori di costruzione al Diamond o, se ascoltate attentamente, potreste sentire il suono di una grancassa. Finalmente, il più grande club che Los Santos abbiamo mai visto sarà aperto al pubblico". Così scrive Rockstar sul suo sito ufficiale.

Il The Music Locker accoglierà artisti di fama internazionale come Moodymann e, più avanti, anche il gruppo tedesco Keinemusik. Sono solo però i primi nomi di una programmazione che andrà avanti per mesi. Rockstar ha confermato che chiunque voglia vedere gli spettacoli potrà accedere al nightclub, ma l'area VIP sarà esclusiva per chi possiede la penthouse del Diamond Casino.

Come Fortnite ha dimostrato, vi è grande richiesta di eventi musicali all'interno dei videogiochi, soprattutto in questo 2020 all'insegna della quarantena e del lockdown. GTA 5 Online potrebbe dominare la scena molto presto.

Infine, Rockstar ha anche confermato che arriveranno presto nuovi contenuti per la radio del gioco, oltre a "nuove notizie nei prossimi giorni". Vi ricordiamo anche che la prossima espansione The Cayo Perico Heist ci porterà su una nuova isola.