The Game Awards: ci sarà una modalità per non vedenti, per la prima volta

I The Game Awards, come annunciato da Geoff Keighley in persona tramite Twitter, includeranno una modalità con descrizione audio per i non vedenti, se visualizzati su YouTube Gaming. Si tratta di una novità assoluta per lo show, che andrà in onda tra la notte del 10 e dell'11 dicembre.

Geoff Keighley ha condiviso il messaggio con le parole "L'accessibilità è importante". Si tratta di una novità da non sottovalutare, soprattutto perché è un ottimo precedente per eventi simili che potrebbero adottare soluzioni simili in futuro.

L'accessibilità nel mondo dei videogiochi (e non solo) è di primaria importanza e, infatti, è presente anche una categoria dedicata. Le nomination per tale categoria sono: Assassin's Creed Valhalla, Grounded, Hyperdot, The Last of Us Parte II e Watch Dogs Legion.

Vi ricordiamo infine che i The Game Awards saranno presentati da molteplici nomi famosi: sul palco virtuale di Geoff Keighley avremo modo di vedere presentatori del calibro di Gal Gadot, Brie Larson, Troy Baker e Tom Holland.

Ovviamente ci sarà spazio anche per i giochi: oltre alle premiazioni, potremo vedere in azione Dragon Age 4, come annunciato da Geoff Keighley stesso su Twitter e l'MMO di Pear Abyss Crimson Desert, oltre a qualche sorpresa (o almeno speriamo) come il nuovo gioco di The Initiative, almeno stando agli insider.