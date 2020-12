PS5 ha speso molti più soldi in pubblicità di Xbox, secondo un report

Secondo un report di MediaRadar, Sony ha speso molti più soldi per pubblicizzare il lancio di PS5 rispetto a quanti ne abbia spesi Microsoft per Xbox Series X. Non parliamo inoltre di una differenza minima, ma addirittura del triplo!

Precisamente, Microsoft avrebbe speso circa 5 milioni di dollari in pubblicità per Xbox Series X e Xbox Series S, mentre Sony ha raggiunto la notevole cifra di 15 milioni di dollari per mostrare al pubblico la sua PS5.

Nintendo, pur non avendo una nuova console in uscita, ha aumentato la spesa per le pubblicità tra il 2 e il 15 novembre 2020 del 138% rispetto alle due settimane precedenti. Nel complesso, questo periodo è stato uno più attivi per l'industria videoludica nel 2020 per quanto riguarda le pubblicità con una spesa totale di 45 milioni di dollari, ovvero un incremento dell'80% dallo scorso anno. I dati sono stati raccolti per le pubblicità stampate, televisive e digitali.

Secondo AdAge, testata dedita al marketing e all'analisi di dati, il periodo più attivo in assoluto è stato il mese di aprile, primo mese durante il quale praticamente tutto il mondo si è ritrovato in quarantena. La spesa, ad aprile, fu di 46.2 milioni di dollari per le pubblicità: più del doppio rispetto ai 21.4 milioni di gennaio.

Inoltre, pare che le app e i giochi mobile siano stati meno pubblicizzati quest'anno: secondo il CEO e fondatore di MediaRadar, la motivazione è legata al fatto che le persone hanno speso meno tempo in spostamento e hanno quindi usato i dispositivi mobile meno frequentemente.

Le pubblicità hanno di certo avuto effetto: tutte le PS5 sono infatti sold-out e trovarne una, attualmente, è un'impresa. Purtroppo è colpa anche dei bagarini che, a quanto pare, ne hanno prese altre 2.000 recentemente.