Naughty Dog: Druckmann diventa co-presidente, ma non smetterà di lavorare ai giochi

Naughty Dog ha recentemente annunciato che Neil Druckmann, noto creatore della serie The Last of Us - con l'aiuto di Bruce Straley -, è stato "promosso" a co-presidente dopo tre anni nel ruolo di vice-presidente. Questo nuovo ruolo gli impedirà di scrivere e dirigere nuovi giochi? La risposta, fortunatamente, è no.

Tramite Twitter, Neil Druckmann stesso ha specificato a tutti i suoi follower che avrebbe continuato a ricoprire il ruolo di scrittore e director dei giochi. Inoltre, al tempo stesso, si occuperò di "fare da mentore alla nuova ondata di creativi" presso lo studio.

Neil Druckmann ha fatto il suo "debutto" presso il largo pubblico con The Last of Us nel 2013, co-creato come detto con Bruce Straley. Successivamente, si è messo al lavoro su Uncharted 4 Fine di un ladro, subentrando al posto di Amy Henning sia nel ruolo di director che di scrittore. Infine, dopo l'addio di Bruce Straley al mondo dei videogame, ha lavorato su The Last of Us Parte II, rilasciato nel giugno 2020. Considerando la qualità di tutte le opere citate, siamo più che felici che Druckmann non smetta di realizzare videogiochi.

Infine, vi ricordiamo che anche Alison Mori e Christian Gyrling sono stati promossi all'interno di Naughty Dog.