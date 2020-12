Il Signore degli Anelli Online: update grafico in arrivo con la serie TV di Amazon?

Il Signore degli Anelli Online, rilasciato originariamente nel 2012 su Steam da Standing Stone Games, potrebbe ricevere un update di restauro grafico nel 2022, coincidendo così con l'arrivo della serie TV di Amazon Lord of the Rings.

L'informazione arriva da una slide dell'investitore EG7 che ha recentemente acquisito Daybreak Game Company, publisher de Il Signore degli Anelli Online. Secondo le informazioni lì contenute, Daybreak ha intenzione di realizzare un upgrade tecnico e grafico del gioco sia su PC che su console next-gen (in altre parole, PS5 e Xbox Series X).

Questo update, come detto, è atteso per il 2022. La serie TV di Amazon dovrebbe andare in onda nel 2021 ma, considerando i problemi causati dalla pandemia globale a molte altre serie TV, è possibile che subisca qualche ritardo.

La serie TV avrà luogo nella seconda era della Terra di Mezzo: sarà quindi un prequel dei film del Signore degli Anelli. Secondo le stime, Amazon ha investito un miliardo di dollari su questa produzione. Sarà un evento di grande importanza per tutti i fan, quindi è perfettamente sensato che Daybreak voglia sfruttare l'occasione per riportare all'attenzione del pubblico il suo MMO, facendo in pratica concorrenza ad Amazon stessa che dovrebbe pubblicare il suo MMO in open beta nel 2023.

Il Signore degli Anelli Online è stato anche testimone di un'iniziativa dei fan che hanno celebrato Ian Holm in modo toccante lo scorso giugno.