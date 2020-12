PS Plus: ecco quanti soldi valgono tutti i giochi PS4 e PS5 regalati del 2020

Il mondo dei videogiochi è sempre più basato sugli abbonamenti mensili che danno accesso a giochi "gratis" in modo regolare. Un esempio è PS Plus, di Sony, che ogni mese regala giochi PS4 e, da novembre, PS5. La spesa dell'abbonamento annuale è ovviamente molto più bassa del costo di tutti i giochi regalati. Quanto esattamente?

La risposta arriva dal calcolo di Gamerant. La testata si è basata sul valore dei giochi indicato dal PS Store, senza considerare gli sconti e senza includere i giochi extra della PlayStation Plus Collection. Ecco a voi l'elenco completo dei giochi del 2020 del PS Plus per PS4 e PS5:



La somma totale è di 749.42 dollari. Il risparmio teorico è quindi notevole, visto che l'abbonamento annuale costa 59.99 dollari. Anche ammesso che un utente paghi ogni singolo mese in modo indipendente, 12 mesi di PS Plus non superano i 119.88 dollari, con un risparmio minimo di circa 630 dollari.

Ovviamente questo ragionamento è valido facendo finta che il giocatore abbia scaricato e utilizzato ogni singolo gioco: il vero risparmio varia da giocatore a giocatore. Per voi è (o sarebbe stato) un affare iscrivervi a PS Plus, oppure ora vi rendete conto di aver speso più di quanto avete ottenuto? Non dimentichiamoci, comunque, che l'abbonamento include anche altre funzioni, come il gioco online, i salvataggi in cloud e, su PS5, le funzioni di Game Help.

Vi ricordiamo che i giochi PS Plus di Dicembre 2020 sono già disponibili.