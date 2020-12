Cyberpunk 2077: uno YouTuber svela in anticipo la longevità del gioco

Uno YouTuber, tale Dreamcastguy, ha rilasciato per sbaglio la recensione di Cyberpunk 2077 con largo anticipo. Il video è stato rapidamente rimosso, ma è stato comunque possibile scoprire vari dettagli: uno dei più interessanti è la longevità. Quante ore dura il gioco di CD Projekt RED?

Secondo quanto riportato, la campagna principale di Cyberpunk 2077 può essere portata a termine in circa 11 ore. Lo YouTuber ha giocato un totale di 37 ore, completando anche missioni secondarie. Non viene precisato quante missioni secondarie siano effettivamente state completate e quanto bene il gioco sia stato esplorato, ma viene affermato che si può tranquillamente superare le 100 ore per fare tutto.

Viene detto che la campagna principale è da considerare come solo un frammento di tutta l'opera e che le missioni secondarie più importanti sono di qualità pari alla trama primaria.

La recensione è stata realizzata con la versione Xbox One del gioco, eseguita tramite Xbox Series X. Pur non essendo ancora disponibile l'upgrade tecnico (che arriverà il prossimo anno), la qualità complessiva è ottima. È presente una modalità ad alta risoluzione e 30 FPS, oppure una a risoluzione minore e 60 FPS. I tempi di caricamento sembrano essere molto bassi, quasi istantanei. Ci sono stati casi di freeze, ma è possibile che siano problemi che verranno risolti con la prima patch.

Le informazioni sono state raccolte su Twitter da @RishiAlwani di The Mako Reactor. Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 10 dicembre su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia, oltre che su PS5 e Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità.

Il filmato sembra non parlare della grandezza della mappa, ma secondo un recente calcolo potrebbe essere più grande di quella di GTA 5 e The Witcher 3.