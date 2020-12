Cyberpunk 2077: la mappa è più grande di quella di GTA 5 e The Witcher 3?

Secondo i calcoli fatti in un video YouTube da EdgeRunner Cold, la mappa di Cyberpunk 2077 potrebbe essere enorme, più grande di quello che ci saremmo aspettati. Le dimensioni di Night City e dei suoi sobborghi, infatti, potrebbero raggiungere i 225 km², circa il doppio della Los Santos di GTA 5 e più di 10 volte le dimensioni del Velen, una delle aree più grandi di The Witcher 3: Wild Hunt.

Ovviamente il tutto va preso con le pinze. I calcoli sembrano attendibili, ma sono stati fatti in maniera ingegnosa osservando con attenzione il recente trailer della modalità fotografica di Cyberpunk 2077. Durante la fase di scatto delle fotografie, infatti, vengono sempre mostrate le coordinate del luogo in cui si trova il giocatore. EdgeRunner Cold ha usato questi dati per collocare i vari luoghi all'interno della mappa di Night City e calcolare, quindi l'estensione della città e dalle sua periferia: circa 225 chilometri quadrati.

Fino a quando non si avranno conferme delle dimensioni, però, prendete questo dettaglio con le pinze. Anche perché CD Projekt RED ha affermato in passato che Cyberpunk 2077 sarebbe stato un po' più piccolo, ma più denso di The Witcher 3. In realtà, se fossero confermati, i 225 km² sono più di 10 volte le dimensioni del Velen, oltre che il doppio della Los Santos di GTAV, che vanta una mappa da poco più di 100kmq. Quindi qualcosa non tornerebbe, anche se in questo caso sarebbero i giocatori ad avere vantaggi da questa "incongruenza".

Nel caso in cui non la sappiate, ecco l''ora di sblocco di Cyberpuk 2077 in una mappa. Il gioco è già precaricabile.