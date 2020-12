Monkey Island 30th Anniversary Anthology, l'edizione da collezione ha nuovi bonus

L'edizione per collezionisti della Monkey Island 30th Anniversary Anthology è prenotabile da oggi per un periodo di tempo limitato. Questa edizione è pensata per tutti gli irriducibili fan di Guybrush Threepwood e delle sue strampalate avventure. Assieme al gioco, questa Monkey Island 30th Anniversary Anthology offre una ricca varierà di bonus e chicche pensati per i fan. Il tutto per 174,99 dollari.

Andiamoli a scoprire assieme. Ma prima ecco l'indirizzo per prenotare la Monkey Island 30th Anniversary Anthology.

La Monkey Island 30th Anniversary Anthology per PC sarà Region free. I preorder termineranno il 1 febbraio 2021 alle 6 del mattino.

"Certificato di Arrr!thenticity" (formato a mano da Ron Gilbert in persona)

Disk 22 Floppy Diskette

Biglietto BIG WHOOP Amusement Park "E" Ticket

Bottone "ASK ME ABOUT LOOM"

Shadowbox

Statua di resina da 6" GUYBRUSH

Code Wheels

Set di spillette Enamel

Reggicandela in resina di Murray

Un libro da 160+ Pagine del dietro le quinte della creazione del gioco

5 poster Reversibili 8 x 10 pollici

4-Disc DVD-ROM che contengono tutti e 5 i giochi

Una penna USB con dentro tutti i giochi.

Cosa ne pensate? La comprerete?