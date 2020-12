Animal Crossing: New Horizons: come scaricare il maglione natalizio Lidl

Il reparto marketing della Lidl è in un periodo di grazia. Dopo aver mandato in tilt mezza Italia con le sue scarpe, divenute improvvisamente (e misteriosamente) un oggetto di culto. Adesso sembra essere arrivato il momento del maglione natalizio. Questo indispensabile capo per un Natale trash, infatti, è disponibile sia nei supermercati sia per il download all'interno di Animal Crossing: New Horizons.

Lungi da noi discutere le scelte estetiche delle persone, ma il maglione è proprio brutto. C'è da dire che la versione di Animal Crossing: New Horizons è ottenibile gratuitamente e senza pericolose code. Quindi è quasi accettabile.

Ci chiediamo come due artiste come le Sorelle Ago & Filo possano vendere un simile capo all'interno della loro stilosissima boutique, ma si sa, anche loro dovranno pagare le salatissime tasse di Tom Nook!

Per scaricare il Maglione natalizio Lidl in Animal Crossing: New Horizons basterà andare nel negozio Ago e Filo e inserire questo codice: MO-PLTS-4L5V-N1XR.

A questo punto potrete scaricare il capo di abbigliamento nel vostro inventario, per stare al calduccio durante i freddi mesi invernali.

Si tratta, però, dell'ennesima intelligente iniziativa della catena di supermercati, capace di andare oltre il suo status grazie a queste intelligenti e trasversali trovate marketing, che le hanno consentito di arrivare persino nel mondo dei cosplay con le famigerate calzature.