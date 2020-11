Scarpe di Lidl, LolloGiada Cosplay diventa Lidl-chan celebrando le famigerate calzature

Le opere che hanno maggior successo, soprattutto su internet, sono spesso quelle in grado di cogliere l'attimo sociale da cui nascono, ossia di entrare nel fenomeno del momento a gamba tesa, come fatto da LolloGiada Cosplay con la sua Lidl-chan. Il personaggio è evidentemente ispirato alle famigerate calzature della catena di supermercati Lidl, un capolavoro di marketing di quelli che si vedono sempre più raramente dalle nostre parti, nato evidentemente da una profonda conoscenza dell'essere umano e della sua idio... stup... ingenuità.

Così le scarpe più desiderate di sempre, con cui alcuni sognano di diventare ricchi rivendendole su internet, sono diventate anche oggetto di un cosplay che prende il là dai colori sgargianti dell'oggetto, in un'associazione ardita, magari un po' forzata, ma che sicuramente piacerà alla rete. In effetti solo il fatto che LolloGiada possieda un paio di scarpe di Lidl è già di per sé qualcosa di eccezionale. Vediamola in foto:

Foto di LolloGiada Cosplay, tutti i diritti riservati.

Post originale