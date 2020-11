The Witcher serie Netflix, ripresa la lavorazione della Stagione 2

I lavori sulla Stagione 2 della serie Netflix The Witcher sono ricominciati, dopo lo stop obbligatorio dovuto alla scoperta di casi positivi al COVID-19 sul set. Adesso pare che che l'emergenza sia rientrata e che si possano continuare le riprese in sicurezza.

La pandemia di COVID-19 che sta imperversando in tutto il mondo ha già causato moltissimi problemi alla serie The Witcher. Giusto recentemente l'intera troupe si era dovuta spostare in studio per adempiere alle direttive imposte dal governo inglese, ma ci fu un lungo stop anche in occasione del primo lockdown di marzo, durato fino al recente agosto.

L'uscita della seconda stagione di The Witcher è stata confermata per il 2021, anche se non si sa ancora bene quando la potremo vedere. In un recente AMA su Reddit, la showrunner Lauren S. Hissrich ha dichiarato che non ha ancora una finestra di lancio precisa. Probabilmente tutto sarà deciso dalla pandemia. Intanto potete rivedere la stagione 1 per ripassarla, oppure giocare alla serie The Witcher di CD Projekt Red, attualmente in forte sconto su GOG per i saldi dedicati ai giochi fatti in Polonia.