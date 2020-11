Butcher gratis su GOG per i saldi "Made in Poland"

In occasione dei saldi "Made in Poland", GOG sta dando via gratis Butcher. Potete riscattarlo per le prossime 48 ore. Sviluppato da Transhuman Design, Butcher è un action shooter 2D dalla difficoltà altissima, con sangue che scorre in ogni dove e tanta, tanta violenza.

Per riscattarlo vi basterà andare sulla home page di GOG e cliccare sul pulsante "Ottieni" che trovate nel banner in cime al negozio.





Dato che state visitando GOG, potete anche dare uno sguardo ai più di 150 giochi in offerta per i già citati saldi "Made in Poland", ormai una tradizione per il negozio polacco. Naturalmente potete prendere l'intera serie The Witcher a prezzo scontato, oppure recuperare qualche gemma come gli Anomaly, Frostpunk, This War of Mine, lo strategico Ancestors Legacy, il soulslike Lords of the Fallen, lo sparatutto in prima persona Sniper Ghost Warrior Contracts, il brutale Ruiner, lo sparatutto in prima persona Shadow Warrior 2, l'adventura Lorelai e molti altri ancora. Sicuramente troverete qualcosa di vostro interesse.