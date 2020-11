Borderlands 3 su PS5 e Xbox Series X a 120 fps in modalità performance

Borderlands 3 su PS5 e Xbox Series X può andare a 120 fps nella sua modalità performance, incrementando così notevolmente la fluidità del gioco originale sulle nuove console next gen, che a quanto pare offriranno questa possibilità di scelta.

La questione non è stata ancora pubblicizzata ampiamente da Gearbox per qualche motivo, forse in attesa di ottimizzazioni ulteriori che rendano il gioco quanto più possibile stabile, in ogni caso sembra confermata la presenza della classica opzione tra "qualità grafica" e "performance" anche per Borderlands 3.

L'action RPG con elementi da sparatutto in soggettiva, tuttavia, spinge ancora più in avanti i limiti degli standard visti finora per queste due modalità ormati tipiche: con l'opzione dedicata alla qualità grafica abbiamo il gioco con risoluzione 4K a 60 frame al secondo, ma se si sceglie invece la modalità performance si arriva a 120 fps su PS5 e Xbox Series X, ovviamente con una riduzione nella risoluzione.

Varie testimonianze riportano inoltre che il gioco riesce a sostenere (almeno su Xbox Series X) il multiplayer in split screen a quattro giocatori a 60 fps in maniera piuttosto solida, ma facendo scendere la risoluzione a 1080p, un 'ottima notizia per tutti coloro che vogliono affrontare il gioco in cooperativa dalla stessa console.

Borderlands 3 è stato aggiornato per PS5 e Xbox Series X includendo dunque queste novità, mentre ricordiamo che da poco sono stati annunciati i nuovi contenuti con il trailer del Season Pass 2.