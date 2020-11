Puyo Puyo Tetris 2, il provato

La famosa serie di rompicapo giapponese e il classico gioco di logica e ragionamento per eccellenza tornano insieme in Puyo Puyo Tetris 2, un mashup colorato, divertente e con un livello di sfida ancora più importante.

Sonic Team e Sega tornano con il seguito del loro divertente puzzle game che combina due giochi storici del genere, in un insolito connubio che però funziona alla grande, come dimostra il successo del primo gioco. Puyo Puyo Tetris 2 riparte proprio dalle solide basi del predecessore, anche se introduce una manciata di novità che faranno felici i fan, in particolare all'interno della modalità Avventura e tra le opzioni di gioco, più dei nuovi, simpaticissimi personaggi, che uniti a quelli già presenti portano la lista a un totale di ventotto.

Tante modalità in singolo e multiplayer Il gioco propone diversi contenuti sia per giocatore singolo che multiplayer, accessibili da un menu principale che apre ad altri sotto menu con ulteriori opzioni. Da questo punto di vista ci troviamo di fronte più o meno alle stesse presenti nel primo Puyo Puyo Tetris, quindi con le varie Lezioni, il Multigiocatore in locale, le sfide rapide a Puyo Puyo, Tetris o alla combinazione di entrambi. Per trovare qualcosa di nuovo bisogna entrare in Singolo, dove è presente Battaglia tecnica, che si aggiunge alle sei modalità principali del precedente Puyo Puyo Tetris, ovverosia Versus, Scambio, Party, Fusion, Big Bang e Sfida. La sessione introduce squadre di personaggi con abilità speciali, barre HP e MP, carte oggetto equipaggiabili e regole uniche, in una modalità all'interno della quale gli utenti possono formare una squadra composta da tre personaggi, ciascuno dei quali ovviamente ha a disposizione un proprio set di tecniche. È pertanto fondamentale ai fini del successo cercare di creare un team eterogeneo, dove le caratteristiche di ogni componente sia possibilmente complementare a quella dei compagni. Le meccaniche che regolano le partite in questa modalità prevedono che le squadre perdano quando i loro Punti Vita, indicati da una barra arancione in alto al centro della finestrella del team, arrivano a zero. Quindi la partita può continuare anche se le pile di Puyo o Tetramini raggiungono la cima del tabellone (in questo caso la squadra perderà ¼ dei PV). Per fare abbassare l'energia "vitale" degli avversari occorre adoperarsi per mandare i blocchi scartati nella loro tabella, sfruttando alla bisogna anche quelle abilità particolari di cui accennavamo prima, e che caratterizzano ogni personaggio. Ne esistono di due tipi, una che si attiva in automatico a inizio partita, e l'altra, Speciale, che si attiva su comando del giocatore tramite i pulsanti Quadrato, Triangolo e R2. Per esempio, Ringo ha l'abilità "Cambia Tutto", che gli permette di modificare il colore dei Puyo e quindi di facilitare l'eliminazione di un grosso blocco, mentre Amitie ha quello per far recuperare PV alla squadra. Ma attenzione: attivare un'abilità richiede la spesa di PM, indicati da una barra verde sotto le icone dei tre membri di ogni team, pertanto il loro consumo necessita di una certa attenzione visto che sono condivisi dall'intera squadra. A rendere ancora più imprevedibili le partite ci pensano poi le Carte Oggetto, che migliorano le statistiche generali dei personaggi: se ne possono equipaggiare però solo quattro per volta, quindi bisogna anche qui usare un po' di strategia per sfruttarle al momento opportuno.

Le novità dell’Avventura Le "battaglie tecniche" possono essere "combattute" anche all'interno della modalità Avventura, così da sbloccare card che danno abilità e opzioni speciali, e aumentare di livello le statistiche dei personaggi. Sempre all'interno della modalità si trova Overworld, che assomiglia a una sorta di RPG da tavolo semplificato. C'è infatti una mappa sulla quale muoversi, ci sono percorsi ramificati, livelli opzionali e storie secondarie raccontate attraverso le schermate di dialogo scritte con gli avatar dei personaggi, grazie alle quali incrociare tanti personaggi, ciascuno dotato di abilità uniche, da reclutare nel proprio party e utilizzare successivamente sempre nella Battaglia tecnica. Sulla mappa ci si sposta superando i vari ostacoli, costituiti da avversari da battere e sfide da superare, inizialmente una casella per volta, ed è possibile rigiocare i livelli liberamente man mano che si superano, per ottenere punteggi più alti e ricompense migliori. Il tutto viene motivato da una trama molto semplice e in linea con il contesto spensierato della produzione: i mondi di Puyo Puyo e Tetris si sono fusi grazie ad un essere misteriosamente potente noto come il Parassita Dimensionale. Con questa minaccia incombente, Ringo, Tee e gli amici devono attraversare il mondo per far scoppiare i Puyos e liberare i Tetriminos, così da salvare tutti da un'oscura cospirazione. Per quanto concerne le "vecchie" modalità, invece, non c'è niente di nuovo, visto che sono rimaste sostanzialmente le stesse, con Fusion che fonde le meccaniche classiche di Puyo Puyo e Tetris e le combina con alcune situazioni inedite, giusto per fare un rapido esempio.

Puyo Puyo Tetris 2 è il seguito perfetto del suo predecessore, da cui mutua praticamente ogni aspetto, a parte le novità più rilevanti che sono di fatto una modalità Avventura con qualche elemento RPG, l'aggiunta della Battaglia Tecnica e la presenza di molti più personaggi. Per il resto, il titolo ripropone quelle meccaniche oramai conosciutissime dei due famosi rompicapo che combinate tra loro sono in grado di regalare un divertimento semplice e genuino, destinato tra l'altro a durare nel tempo grazie al già annunciato cross play del post lancio, e a una serie di update programmati. Un'ottima proposta, in definitiva, per tutti gli amanti del genere.