Borderlands 3: il trailer del Season Pass 2

Gearbox ha pubblicato il trailer ufficiale del Season Pass 2 di Borderlands 3, che arricchirà il gioco di molti nuovi contenuti. Lo trovate in testa alla notizia. Si comincia da subito con il Borderlands 3 Designer's Cut, cui seguirà il Director's Cut nella primavera del 2021.

Leggiamo tutti i dettagli tratti dal sito ufficiale del Season Pass 2, comprese le nuove modalità e le nuove specializzazioni dei personaggi:

SACCHEGGIA O MUORI NEL TENTATIVO CON LA NUOVA MODALITÀ BOTTE E BOTTINO

Botte e bottino è lo strage-show più seguito della galassia, presentato dagli ex cacciatori della Cripta reinventatisi commentatori di ECHOcast Axton e Salvador. Questa modalità rigiocabile all'infinito è una folle corsa a equipaggiare da zero il proprio cacciatore della Cripta ed estrarre il miglior bottino possibile, pena la morte e la perdita di tutto. Botte e bottino è un'esperienza roguelike come non hai provato prima in Borderlands 3, con regole diverse e un'area completamente nuova!

LOTTA PER LA VITA NEL COMPLESSO TEMPESTOSO

Botte e bottino si svolge nel Complesso tempestoso, una gelida base militare DAHL abbandonata e devastata continuamente da una terrificante e sanguinaria manifestazione atmosferica nota come Urlagano.

I partecipanti verranno gettati senza equipaggiamento in un punto casuale del complesso, dove dovranno respingere gli avversari utilizzando armi ed equipaggiamento recuperati. Tutti iniziano Botte e bottino alla pari, ma solo i migliori riusciranno a resistere alle intemperie, battere il boss finale e aggiudicarsi le armi e gli oggetti leggendari in palio.

SCATENA UN CAOS MAI VISTO CON LE NUOVE SPECIALIZZAZIONI

I cacciatori della Cripta che vogliono espandere i propri orizzonti possono sfruttare la nuova specializzazione aggiuntiva per ciascun personaggio, completa di nuove abilità passive e d'azione.

ILLUMINAZIONE DI AMARA

Apriti violentemente un varco tra gli avversari con la specializzazione Illuminazione della sirena Amara, forte di effetti elementali gelanti e del letale globo del Bagliore di fase!

PIAZZATRAPPOLE DI FL4K

Rendi inermi i nemici con la specializzazione Piazzatrappole di FL4K il domatore, immobilizzando la preda con la Trappola gravitazionale per renderla un bersaglio più facile per te e per il tuo fedele robot caricatore!

MAMMA ORSA DI MOZE

Diventa la mamma mech che tutti i cuccioli sognano con la specializzazione Mamma orsa di Moze l'artigliera, che sostituisce Orso di ferro con un adorabile (ma sempre estremamente letale) Cucciolo di ferro a guida autonoma!

IL PROFESSIONISTA DI ZANE

Elimina i bersagli con precisione letale grazie alla specializzazione Il professionista di Zane l'agente, spazzando via i nemici da lontano con il Cannone da spalla MNTIS e le sue cariche multiple.