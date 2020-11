Bugsnax, i voti della critica sono molto buoni

Tempo di voti della critica anche per Bugsnax, titolo molto chiacchierato, nonostante sia un indie, per essere una delle prime esclusive temporali di PS5. La critica lo ha trovato più che godibile dandogli dei voti buoni e molto buoni, quando non proprio dei 9. A piacere in particolare sono stati i personaggi, mentre alcuni hanno criticato l'eccessiva linearità della trama e la scarsa difficoltà.

Prima di passare all'elenco dei voti, leggete la nostra recensione di Bugsnax, dove Rosario Salatiello ha scritto:

A conclusione della recensione di Bugsnax possiamo dire di esserci divertiti abbastanza nel giocare al titolo targato Young Horses, che presenta nei punti evidenziati nei paragrafi precedenti dei limiti ben definiti. L'impressione finale è che gli sviluppatori abbiano smorzato alcuni aspetti per realizzare un titolo in grado di accontentare un po' tutti, senza eccedere soprattutto nella sua complessità sia per quanto riguarda il gameplay che per la trama. A conti fatti Bugsnax è comunque un gioco da tenere presente soprattutto su PlayStation 5, considerando che con PlayStation Plus sarà disponibile praticamente gratis e potrebbe riservare qualche idea interessante con l'uso del DualSense. Staremo a vedere.