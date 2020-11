Marvel's Spider-Man: Miles Morales, il trailer di lancio del gioco PS5 e PS4

Marvel's Spider-Man: Miles Morales si appresta ad arrivare sul mercato in versione PS5 e PS4 ed è giunto dunque il momento del suo istituzionale trailer di lancio, che riportiamo qui sopra.

Il nuovo video è composto da uno spettacolare montaggio di scene tratte dal gameplay e dagli intermezzi di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che illustrano bene le particolarità di questo nuovo capitolo spin-off rispetto al capitolo precedente uscito su PS4 e riproposto anche con Marvel's Spider-Man Remastered su PS5.

Il nuovo titolo di Insomniac presenta la stessa ambientazione del capitolo precedente ma con una maggiore attenzione su altri aspetti di New York, oltre all'insistenza sulla particolare scenografia invernale che domina nella storia, mentre ovviamente la maggiore variazione è rappresentata dal protagonista.

Miles Morales è uno Spider-Man piuttosto differente da Peter Parker, in termini di abilità in combattimento e anche personalità, che introduce una storia nettamente differente anche per toni e situazioni varie. Dopo essere stato un personaggio un po' di sfondo, Miles Morales diventa finalmente protagonista assoluto e questo trailer mostra bene lo spessore del nuovo super-eroe, o meglio della nuova interpretazione del classico personaggio.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales sarà disponibile dal 12 novembre su PS5 e PS4, visto che anche in Italia potrà essere acquistato prima grazie all'iniziativa di rendere disponibili in anticipo i giochi di lancio rispetto alla console.