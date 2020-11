Halo 4: data d'uscita ufficiale e nuovo trailer per la versione PC

La versione PC di Halo 4 ha una data d'uscita ufficiale: il 17 novembre 2020, come svelato dallo studio di sviluppo 343 Industries in concomitanza alla pubblicazione di un nuovo trailer del gioco.

Degli Halo classici, questo sembra essere quello che più ha goduto dei frutti della rimasterizzazione, quantomeno dal punto di vista grafico. Come successo con tutti gli altri Halo, anche Halo 4 sarà acquistabile individualmente, o come parte della Halo: The Master Chief Collection.

Halo 4 per Halo: The Master Chief Collection arriva su PC più bello che mai con grafica fino a 4K UHD e 60FPS. Ora ottimizzato per girare su PC e per l'uso di mouse e tastiera, e altre funzionalità native per PC.

Master Chief torna per combattere un male antico deciso a vendicarsi e ad annientarlo. Naufragato in un mondo misterioso, costretto ad affrontare nuovi nemici e una tecnologia letale, l'universo non sarà più lo stesso. Arruolati sull'Infinity per vivere l'originale modalità multiplayer di Halo e le innovative missioni cooperative degli Spartan.