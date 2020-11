PS5 non ha temi modificabili per l'interfaccia utente come PS4

PS5 sembra non supportare i temi modificabili o custom per l'interfaccia utente della console che sono diffusissimi su PS4, tra quelli statici e quelli dinamici, usati per personalizzare l'esperienza della macchina a piacere o almeno non nella forma a cui siamo abituati.

Anche in questo caso, come per le altre mancanze emerse per PS5 (tipo il VRR e il supporto alle caratteristiche HDMI 2.1), è possibile che si tratti di un elemento da aggiungere in seguito attraverso aggiornamenti al software di sistema, ma c'è da dire che il nuovo design dell'interfaccia potrebbe rendere difficile comunque l'applicazione dei temi personalizzati.

Come riportato anche da IGN, nella sua forma pre-lancio, PS5 non ha la possibilità di modificare i temi. Il sito in questione ha anche contattato Sony per avere una risposta sul fatto che i temi custom possano essere inseriti successivamente nel sistema, ma per il momento non ha ricevuto risposta al riguardo.

C'è comunque una forma di personalizzazione e modifica dell'interfaccia già presente in PS5, con immagini relative al gioco che stiamo utilizzando che formano lo sfondo quando si richiama l'interfaccia di sistema durante una partita, solo che non ci sono modifiche profonde come quelle proposte dai temi custom, in particolare quelli dinamici di PS4.

D'altra parte, l'interfaccia utente di PS5 comporta numerose novità e può rendere difficile l'applicazione della personalizzazione, considerando che si tratta di una schermata più semplice e con icone meno dominanti per quanto riguarda quella principale e di un sistema di tile poste in overlay direttamente sulla schermata del gioco per quanto riguarda il Centro di Controllo.