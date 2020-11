Crash Bandicoot 4: It's About Time: l'intera colonna sonora è su YouTube

Se siete tra quelli che amano la colonna sonora di Crash Bandicoot 4: It's About Time, allora sarete felici di sapere che Activision l'ha caricata per intero su YouTube. Sì, potete ascoltarla gratuitamente quando e quanto volete, senza dover per forza avviare il gioco. Un bel dono, non c'è che dire. Trovate il video in testa alla notizia. Questo è l'indice:



Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time, in cui abbiamo scritto:

Crash Bandicoot 4: It's About Time è la cosa più bella che sia accaduta al franchise del nostro (e vostro) marsupiale preferito, negli ultimi 20 anni. Dimenticatevi di tutto ciò che è stato pubblicato da Warped in poi: Crash Bandicoot, il vero Crash Bandicoot, è questo qui. Il capitolo più maturo e completo della serie, il più ricco di possibilità e divertimento; il più variegato dal punto di vista dell'offerta ludica vera e propria. Crash Bandicoot 4: It's About Time non smette mai di sorprendere, all'interno dei singoli livelli e dei suoi diversi mondi: in ogni dove c'è qualche nuova meccanica di gioco da sperimentare, qualche nuovo personaggio da provare, qualche cattivo da picchiare in modo originale. La Maschere Quantiche rappresentano la novità principale, e di per sé sarebbero bastate anche da sole; ma per Toys for Bob non bastava. E così è possibile giocare con Dingodile, Tawna e Cortex. E si possono riaffrontare i livelli con modalità mai viste prime, che a volte li modificano in modo tale da renderli irriconoscibili. E ci sono collezionabili in ogni dove. E se raccoglierete tutti i nastri Flashback, potrete rivivere addirittura la "nascita" di Crash e Coco, le loro origini nel laboratorio di Neo Cortex. E ci sarebbe anche altro di cui parlare, ma abbiamo già ampiamente terminato lo spazio disponibile. Budega, allora! O come diamine si scrive. Crash è tornato per davvero.