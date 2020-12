Naughty Dog si riorganizza: Neil Druckmann, Alison Mori e Christian Gyrling promossi

In seguito agli eccezionali risultati conseguiti in questi anni, Evan Wells, il presidente di Naughty Dog, in altre parole lo sviluppatore di The Last of Us e Uncharted, ha annunciato alcune meritate promozioni. Questa riorganizzazione ha come cardine tre figure chiave, ovvero il frontman dello studio, Neil Druckmann, che è diventato co-presidente di Naughty Dog, e di Alison Mori e Christian Gyrling i due nuovi vice-presidenti.

Di Druckmann sappiamo tutto, o quasi. Si tratta della mente dietro gli ultimi successi dello studio, oltre che la persona che sta lavorando attivamente alla serie TV di The Last of Us e a colui che ha fatto da parafulmine durante gli ultimi turbolenti mesi di sviluppo di quello che, con tutte probabilità, sarà il gioco dell'anno del 2020.

Alison Mori, invece, era la Director of Operations mentre Christian Gyrling era il Co-Director of Programming. Adesso anche il loro ruolo rispecchia l'importanza di queste figure all'interno di Naughty Dog.

Ecco il messaggio di Wells:

"Mentre chiudiamo un anno ricco di sfide e mentre tutti stiamo attraversando una pandemia globale, ci sono stati anche momenti positivi. Per Naughty Dog uno di questi è stato la tanta attesa pubblicazione di The Last of Us Part II a giugno. Un altro di questi momenti arriva oggi, perché volevamo condividere altre ottime notizie sullo studio.

In una riunione abbiamo annunciato alcune meritate promozioni:

Neil Druckmann ora si unisce a me come co-presidente di Naughty Dog, dopo essere stato per tre anni il vicepresidente. Inoltre, diamo il benvenuto ad Alison Mori e Christian Gyrling come vicepresidenti di Naughty Dog. Prima di diventare vicepresidente, Alison è stata la nostra direttrice delle operazioni e Christian è stato il nostro co-direttore della programmazione.

Abbiamo un team così incredibile in Naughty Dog ed essere in grado di lavorare al fianco di ognuno di loro è particolarmente significativo in questi giorni. Mi sento orgoglioso del team quando sono in grado di riconoscere i loro successi e il loro contributo allo studio. Unitevi a me nel fare a tutti loro le congratulazioni!"