GameStopZing, Calendario dell'Avvento: le offerte del 5 dicembre 2020

Per prepararsi al Natale nel migliore dei modi, GameStopZing ha preparato un Calendario dell'Avvento ricco di offerte. Quelle del 5 dicembre 2020 mettono in forte sconto alcune tra le più recenti e desiderate esclusive PS4, come The Last of Us 2, Ghost of Tsushima e Nioh 2. Tutte ad un prezzo davvero molto competitivo.

The Last of Us Parte 2, probabilmente il gioco che è destinato a fare incetta di premi come "Gioco dell'anno", è proposto per le prossime 24 ore a soli 29,98 euro. L'offerta è valida sia in negozio, sia per la consegna a casa. A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli.

Una delle sorprese più belle di questo 2020 è stata sicuramente Ghost of Tsushima. L'action GdR di Sucker Punch ha colpito tutti e adesso potrà essere vostro a soli 29,98 euro. E su PS5 è persino più bello. Lo stesso prezzo di Nioh 2, altra solidissima esperienza ruolistica arrivata su PS4 nel corso dell'anno. A questo indirizzo troverete le offerte.

Molto interessante anche la promozione che offre un DualShock 4, disponibile in varie colorazioni, e 3 mesi di PlayStation Plus, l'abbonamento per giocare online con PS5 e PlayStation 4, a soli 59,98 euro. Qui tutti i dettagli.

Molto interessante anche la promozione sulle ottime cuffie Platinum Wireless di Sony. Questo headset, solitamente disponibile a 179,98euro, per poche ore a questo indirizzo è proposto a 128,98.

Cosa ve ne pare di queste offerte? A domani per le nuove promozioni!