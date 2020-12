Cyberpunk 2077: ecco il trailer della spettacolare modalità fotografica

CD Projekt Red ha pubblicato un nuovo trailer di Cyberpunk 2077, dedicato alla spettacolare modalità fotografica. Ossia alla possibilità di fermare l'azione e catturare screenshot decidendo l'inquadratura e applicando filtri di vario tipo per manipolare la qualità dell'immagine.

In realtà, da come è possibile vedere nel filmato, la photo mode di Cyberpunk 2077 consente di fare molto di più che catturare dei semplici screen, come modificare alcuni dettagli della scena, ad esempio la posa dei personaggi, o aggiungere delle maschere grafiche per creare effetti differenti. Che dire? Sembra davvero avanzatissima: probabilmente è la modalità fotografica più curata mai vista in un videogioco.

Per il resto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre 2020 su PC, Xbox One, PS4 e Stadia, ma sarà giocabile anche su PS5 e Xbox Series X e Series S. Per le versioni per console next-gen bisogna attendere qualche mese. Comunque sia saranno gratuite per chi possiede versioni old gen della stessa famiglia di hardware. Infine, chi prenoterà la versione Stadia, riceverà Stadia Premier Edition in regalo.