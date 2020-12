Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, la recensione: balli e boxe su Nintendo Switch

Alla produzione c'è la stessa Nintendo, ma, vi diciamo subito, non aspettate di trovare in Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise la classica magia del publisher giapponese.

Capire come funziona Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise è abbastanza semplice: prendete un gioco musicale in stile Just Dance , sostituite i passi di danza con i tipici movimenti del pugilato e aggiungete un controllo attraverso i sensori di movimento di Nintendo Switch.

Lo strano periodo che stiamo vivendo, unito all'incredibile successo di Nintendo Switch , stanno riportando un auge i giochi di fitness. Una categoria mai del tutto sparita, basti pensare alle tante app per cellulare che promettono di farci tornare (?) dei figaccioni, ma che su console era quasi estinta. Il successo di Ring Fit Adventure e la necessità di fare movimento, nonostante il divieto di uscire di casa, ha spinto molti produttori a tentare nuovamente la fortuna e proporre dei giochi che aiutino a rendere gli esercizi fisici meno noiosi e ripetitivi. Nella recensione di Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise scopriremo come Imagineer abbia cercato di usare la boxe e un po' di follia giapponese per raggiungere l'obiettivo.

Mancanze

Il motivo è presto detto: per quanto ben strutturato e ricco di cose da fare, si ha la sensazione che Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise sia un progetto secondario per la grande N. Sulla carta tutto funziona piuttosto bene: c'è un programma di allenamento vario e scalabile, adatto sia a coloro che vogliono togliere un po' di ruggine dalle giunture, sia a chi è alla ricerca di qualcosa di più, ma ci sono anche 23 tracce da sbloccare, vestiti per personalizzare i trainer, esercizi, obiettivi da raggiungere e tutto il resto.

Quello che manca, però, è la pulizia dell'esperienza, la possibilità di portarla in giro con sé o anche semplicemente un po' di cura nel design del pacchetto. Ripetiamo, il gioco di per sé funziona: seguendo le indicazioni degli allenatori fa sudare e garantisce anche una discreta sensazione di fatica, ma il tutto è lasciato un po' troppo nelle mani dei giocatori. Il software, infatti, accompagna e dirige l'allenamento in maniera piuttosto blanda.

Come dicevamo Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise vi chiede di eseguire pugni e schivate a ritmo di musica. C'è la colonna che dice cosa fare con la mano sinistra e quella dedicata al pugno destro. Eseguendo il movimento col giusto tempismo si guadagneranno più punti, utili per sbloccare nuovi esercizi, brani o vestiti per i trainer. Peccato che spesso il gioco non sia in grado di calcolare precisamente il tipo di colpo eseguito. Un diretto è molto diverso da un montante o da un gancio, ma spesso il gioco confonderà i colpi, registrando solo quando e se viene eseguito il colpo.

Allo stesso modo, quindi, Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise non aiuta a migliorare la postura, a correggere lo stile o a tenere traccia dei progressi sotto il profilo della resistenza. Non c'è la lettura del battito come in Ring Fit Adventure, ma non c'è nemmeno la connessione con un'app di fitness, così da coordinare il movimento fatto in Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise con il proprio piano di allenamento quotidiano o i device per il controllo del battito o il peso. Si possono solo importare i salvataggi dal precedente Fitness Boxing, nel caso in cui l'abbiate.

La mancanza di un supporto fisico come poteva essere la Balance Board di Wii Fit, l'anello di Ring Fit Adventure o l'elastico di EA Active, inoltre, toglie un punto fermo per eseguire l'esercizio, una cosa che non aiuterà a mantenere la posizione iniziale, con il rischio di colpire oggetti o le cose intorno a voi.

Inoltre il tirare pugni all'aria aumenta il rischio di movimenti sbagliati e quindi infortuni, dato che per l'entusiasmo potremmo tirare un gancio o un diretto poco controllato, con conseguenti dolori alle spalle o alla schiena.