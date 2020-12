OutRage per Commodore 64 in uscita, ci sono voluti 30 anni per svilupparlo

Dopo la bellezza di trent'anni di sviluppo, OutRage per Commodore 64 arriverà finalmente sul mercato. Cosmos Designs ha finalmente fissato la data di uscita: il 15 dicembre 2020. Il gioco sarà distribuito da Protovision e Psytronik, due etichette storiche della scena del cosiddetto modern vintage. Come mai c'è voluto così tanto tempo per realizzarlo?

A spiegarlo è stato l'autore del gioco Panther, al secolo Bernd Buchegger, che sul sito ufficiale ha raccontato la vera e propria odissea vissuta dal concepimento del progetto al suo lancio. Tutto iniziò nel 1990 quando decise, spinto da alcuni amici, di realizzare un clone di Hawkeye, famosissimo action per Commodore 64 di Thalamus (legato oltretutto a una dei primi scandali della storia del medium sui rapporti tra stampa e publisher).

Dopo due anni di sviluppo, condotto soprattutto nel tempo libero, la versione alpha di Outrage era pronta. All'epoca il C64 era ormai un sistema morente, ma Panther voleva vederlo pubblicato. Nel 1993 partecipò a una competizione per vincere un contratto di pubblicazione, che vinse, ma nel 1994 gli fu notificato che la società che doveva occuparsene, Boeder, non trattava più di giochi per C64.

Outrage si arenò, per ritornare a respirare nel 2001, quando Panther riversò il codice sorgente del gioco nel formato .D64, utilizzato dagli emulatori. L'anno successivo un suo amico aprì un sito dedicato a Cosmos Designs, inserendo anche uno screenshot di OutRage, che ottenne una certa risonanza tra gli appassionati.

Nel 2005 Protovision, saputo del gioco, contattò Panther per farselo vendere, affermando che lo avrebbe finito con mezzi suoi. Purtroppo il progetto naufragò ancora. Nel 2010 si affacciò quindi la prospettiva di lavorare con Dave Simmons e Psytronik, ma anche in quel caso i progressi furono praticamente nulli per anni, almeno fino al 2018, quando Psytronik e Protovision decisero di unire gli sforzi per completarlo.

Lo sviluppo riprese a pieno regime e finalmente sta per concludersi, con Outrage che vedrà la luce del mercato tra pochissimi giorni, diventando probabilmente il gioco con la gestazione più lunga della storia dei videogiochi.

