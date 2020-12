King of Seas, il provato

King of Seas è un gioco di ruolo d'azione a tema piratesco, che si svolge completamente per mare. Il provato che state leggendo si basa sulla versione alpha del gioco, di cui abbiamo avuto modo di testare il gameplay per 45 minuti. Siamo così precisi perché effettivamente c'era un timer a dirci i minuti residui a nostra disposizione. Il tempo concessoci ci ha permesso di scoprire qualche dettaglio sulla storia e di sperimentare le meccaniche di gioco fondamentali, ma ovviamente non di farci un'idea completa dell'opera.

Inizio

All'inizio di King of Seas bisogna selezionare uno dei due personaggi giocabili: il figlio o la figlia dell'imperatore dei mari. Scegliere uno o l'altro sembra essere indifferente in termini di bonus o malus. La prima missione è abbastanza tranquilla: dobbiamo prendere una nave e raggiungere un vicino porto per una consegna a nome di nostro padre. La usiamo per prendere confidenza con il sistema di controllo, in particolare con quello di navigazione. Tutto è davvero molto semplice: possiamo alzare più o meno vele per accelerare e frenare e abbiamo a disposizione una mappa che ci indica dove si trova il nostro obiettivo. Mentre svolgiamo il semplice incarico abbiamo modo di osservare anche il mondo di gioco: un vasto oceano puntellato di isole. Il tutto è generato proceduralmente, quindi ogni partita dovrebbe offrire una geografia differente. Finito il lavoro decidiamo di tornare a casa; purtroppo la situazione degenera velocemente e ci troviamo vittime di un complotto.

Ormai in fin di vita e senza una nave, veniamo salvati da un gruppo di pirati, che ci cura e ci mette al comando di una nave piccola e veloce, per iniziare una nuova carriera e trovare vendetta. Dopo aver sconfitto il primo pericolo, un'imbarcazione imperiale che stava per scoprire il nostro covo, possiamo iniziare a svolgere missioni più complesse, come scortare navi commerciali, attaccare mercantili e commerciare con le città, acquistando beni dove costano poco per venderli dove costano di più. Nel mentre possiamo anche raggiungere alcuni punti di interesse, come relitti, forzieri galleggianti, zone pescose e quant'altro, per ottenere qualche risorsa extra. Di tanto in tanto si mettono le mani anche su delle mappe del tesoro che fruttano davvero bene e aiutano parecchio nella costruzione della nostra nave. La vita dei pirati è piena di cose da fare.