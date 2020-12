The Game Awards: Gal Gadot, star di Wonder Woman, presenterà lo show

Fra circa sette giorni andranno in onda i The Game Awards 2020, l'evento dedicato alla premiazione dei migliori giochi dell'anno e all'annuncio di (speriamo) molti nuovi titoli. Geoff Keighley, ideatore, produttore e conduttore, ha promesso uno dei migliori show di sempre e, ora, ci informa anche che Gal Gadot sarà una delle presentatrici della serata.

Parliamo ovviamente della nota attrice, che negli ultimi anni ha prestato il volto (anche) a Wonder Woman. Prima di rivederla nei panni dell'Amazzone in Wonder Woman 1984 (che sarà incluso su HBO Max, oltre che essere proiettato nei cinema), però, avremo la possibilità di vederla ai The Game Awards.

Gadot non sarà sola. Durane la serata sarà presenti altri grandi ospiti, come Tom Holland, star di Spider-Man, Le strade del male e, di maggior interesse per i giocatori, Nathan Drake nel film dedicato ad Uncharted.

Durante l'evento saranno inoltre presente Eddie Vedder dei Pearl Jam. Noi videogiocatori, però, siamo più interessati a vedere nuovi giochi, come l'atteso Elden Ring: sotto il tweet di Keighley, infatti, alcuni hanno colto l'occasione per esprimere le loro speranze; i nomi più gettonati sono proprio l'opera di Miyazaki, oltre a God of War Ragnarock di SIE Santa Monica Studio.