Matrix 4, Wonder Woman 1984 e altri film Warner Bros. usciranno in streaming su HBO Max

Anche Matrix 4, oltre a Wonder Woman 1984, verrà lanciato in contemporanea in streaming su HBO Max oltre che al cinema, così come altri film di Warner Bros. come il nuovo Dune, in seguito a un accordo tra le due compagnie evidentemente più grosso di quanto si pensasse inizialmente.

Quella che era partita come una soluzione estemporanea, per far fronte al problema della pandemia da Covid-19, si è trasformata in una cosa a lungo termine, un vero e proprio progetto con partnership di ampia portata tra Warner Bros. e il servizio di video in streaming HBO Max.

Dunque non solo Wonder Woman 1984 arriverà in contemporanea a Natale nei cinema e in streaming su HBO Max, ma anche tutte le prossime produzioni maggiori in arrivo da parte di Warner Bros. adotteranno questo stesso piano di distribuzione.

Il lancio in contemporanea al cinema e in streaming riguarderà dunque anche i film previsti per il 2021, tra i quali ci sono The Matrix 4, il remake di Dune, il musical "In the Heights", il prequel dei Sopranos "The Many Saints of Newark", "The Suicide Squad" e anche il nuovo film di Mortal Kombat, tanto per citarne alcuni.

Questo da una parte fornirà ovviamente una grossa spinta alla piattaforma HBO Max, piuttosto schiacciata dalla concorrenza di recente, ma dall'altra non fa che rimarcare la crisi in cui versano i cinema, visto che l'accordo va a colpire ulteriormente il settore anche in un periodo in cui le sale dovrebbero essere visitabili più tranquillamente.

Tra l'altro, c'è da capire se il piano abbia riflessi immediati anche nei paesi dove HBO Max non è attualmente presente, ovvero se l'accordo si possa trasferire ad altri operatori che acquisiscano le licenze, ma al momento non ci sono informazioni al riguardo.