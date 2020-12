Crysis Remastered: l'update 1.01 risolve vari problemi

Oggigiorno tutti i giochi hanno bisogno di una patch, soprattutto al lancio e nelle settimane e mesi successivi, quando si palesano molteplici problemi tecnici sfuggiti (o comunque non risolti in tempo). Anche per Crysis Remastered è così. Lo sparatutto di Crytek ottiene infatti una nuova patch, precisamente la 1.01 , che risolve vari problemi.

Quali? Basandoci sulla lista delle correzioni svelata dalla versione PS4, la patch 1.01 di Crysis Remastered include miglioramenti ad elementi grafici, correzioni per l'HDR e gli immancabili miglioramenti alle performance alla stabilità del gioco.

Ovviamente, soprattutto perché si tratta di una remastered, non sono inclusi cambiamenti di natura ludica. Non aspettatevi nuovi contenuti a sorpresa o differenze sostanziali: si tratta di una patch dedicata al miglioramento dell'esperienza.

Ora, perlomeno, i fan della serie potranno riesplorare le lande di Crysis con un po' più di tranquillità. Pur essendo un remastered, il gioco di Crytek non era perfetto sotto ogni punto di vista al lancio, quindi questa patch è più che gradita.

Potete leggere la nostra recensione di Crysis Remastered qui.