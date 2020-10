Dune probabilmente rinviato al 2021

Dune potrebbe essere stato rinviato al 2021, stando a un articolo pubblicato da Collider. Più precisamente, l'uscita sarebbe stata fatta slittare di quasi un anno: dal 18 dicembre 2020 al 1° ottobre 2021.

Le fonti di Collider non hanno fornito motivazioni ufficiali in merito al rinvio di Dune, ma hanno fatto riferimento alla crisi dei cinema dovuta alla pandemia di COVID-19, che ha letteralmente desertificato le sale. Senza vaccino, è facile ipotizzare che questo Natale sarà davvero duro per i film, quindi si è preferito rimandarli.

Del resto Dune non sarebbe nemmeno il primo blockbuster a slittare all'anno prossimo. Proprio recentemente è stato annunciato che No Time To Die, il nuovo film di James Bond, uscirà nel 2021. In realtà sono tantissime le pellicole rimandate a tempi migliori. Purtroppo il lancio sui servizi di streaming video non può certo compensare i mancati incassi dal passaggio al cinema.

Dune è un nuovo adattamento del capolavoro letterario di Frank Herbert, con un cast stellare che include Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Jason Momoa, Stellan Skarsgård e il vincitore di un Oscar Javier Bardem.

Da Dune sono stati tratti diversi videogiochi molto validi, tra i quali Dune II di Westwood Studios e Dune di Cryo Interactive, meno citato ma comunque molto valido.