Bloodstained: Curse of the Moon, vendite per 600.000 copie: la metà su Nintendo Switch

Bloodstained: Curse of the Moon, il retro action game creato da Koji Igarashi e Inti Creates, ha totalizzato vendite per 600.000 copie, di cui oltre la metà su Nintendo Switch.

A quanto pare il lancio di Bloodstained: Curse of the Moon 2 ha rilanciato la popolarità del primo episodio, andando a consolidare i risultati ottenuti dal gioco finora.

La notizia arriva direttamente da Takuya Aizu, CEO di Inti Creates, che ai microfoni di Nintendo Everything ha dichiarato: "Il gioco ha appena superato le 600.000 copie vendute, in parte grazie al boost determinato dall'uscita di Curse of the Moon 2."

"Siamo inoltre stati informati che oltre la metà delle vendite di Curse of the Moon è stata effettuata su Nintendo Switch: Inti Creates è davvero grata ai possessori della console che hanno provato il gioco finora."

