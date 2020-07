Bloodstained: Curse of the Moon 2 il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile da oggi

Bloodstained: Curse of the Moon 2 è disponibile da oggi, come ci ricorda il trailer di lancio, che trovate in testa alla notizia. Come saprete stiamo parlando della seconda incarnazione della serie Bloodstained di Koji Igarashi in formato simil 8-bit, nata dal successo della prima, che precedette Bloodstained: Ritual of the Night, il gioco principale.

Per chi non sapesse di che stiamo parlando, Bloodstained: Curse of the Moon 2 è un clone di Castlevania che graficamente richiama i giochi del NES e che è caratterizzato da una grande giocabilità. Potete giocarci su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.

Per altri dettagli, leggiamo la descrizione ufficiale di Bloodstained: Curse of the Moon 2:

Tornano Koji Igarashi e Inti Creates: azione rétro a base di spada e frusta!

Curse of the Moon 2 unisce classica azione 2D ed estetica dark in 8 bit a una giocabilità moderna. La struttura a scenari multipli del gioco precedente torna con una nuova epica narrazione supervisionata da IGA (Koji Igarashi) in persona.

I giocatori vestono i panni di Zangetsu, uno spadaccino dell'estremo oriente che cova rancore verso i demoni e gli alchimisti che li hanno evocati. Zangetsu dovrà farsi largo fino alla roccaforte demoniaca... Ma non dovrà riuscirci da solo! Lungo la strada, Zangetsu potrà allearsi con tanti nuovi personaggi che si aggiungeranno all'elenco dei giocabili.

In Curse of the Moon 2 appaiono tre nuovi personaggi giocabili, compresa l'esorcista Dominique. E sarà ancora possibile utilizzare tutti i personaggi del Curse of the Moon originale! Ogni nuovo personaggio aggiunge una varietà di opzioni di gameplay, abilità e modi per completare i livelli di gioco.

E per la prima volta, i giocatori potranno anche creare coppie di cacciatori di demoni in coop locale a 2 giocatori! Fai squadra con un amico, abbina i punti di forza di due personaggi diversi e scala i livelli in tantissimi nuovi modi.