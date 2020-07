Ubisoft Forward, quali giochi verranno mostrati durante l'evento?

Ubisoft Forward è ormai dietro l'angolo: domenica 12 luglio, a partire dalle 21.00, la casa francese terrà un evento digitale organizzato per compensare la mancanza della tradizionale conferenza dell'E3. Ebbene, quali giochi verranno mostrati per l'occasione?

Il nuovo leak di oggi su Far Cry 6 fa capire che sarà annunciato durante Ubisoft Forward, ma del resto c'erano pochi dubbi: rivelato per una svista alcuni giorni fa, il nuovo episodio della serie vedrà l'attore Giancarlo Esposito nei panni del villain e il possibile ritorno di Vaas.



Altro giro, altro leak: un video di gameplay di Assassin's Creed Valhalla ha anticipato ciò che probabilmente vedremo nel corso dell'evento, ovverosia una demo abbastanza lunga dedicata al gioco, che come sappiamo ci porterà stavolta nel periodo delle invasioni vichinghe ai danni dell'Inghilterra.

Il teaser sull'intelligenza artificiale dei compagni in Ghost Recon Breakpoint rivela anch'esso che lo sparatutto farà la propria comparsa a Ubisoft Forward appunto per ufficializzare l'atteso update, ma la lista dei titoli confermati è in realtà abbastanza corposa.



Sappiamo infatti che la casa francese mostrerà in azione il nuovo Trackmania, The Division 2, Just Dance 2020, il battle royale Hyper Scape e naturalmente Watch Dogs: Legion, di cui potrete leggere il provato al termine dell'evento.

Si parla tuttavia anche di alcune sorprese. Ormai da tempo si vocifera di un ritorno di Prince of Persia e Splinter Cell, e Ubisoft Forward potrebbe essere il luogo giusto per annunciarli, anche solo con un semplice teaser: i fan delle due serie andrebbero letteralmente in delirio.



Ci sono inoltre progetti che il publisher non mostra da un po' e che potrebbero essere rilanciati in termini promozionali, come ad esempio Skull & Bones e Gods & Monsters, oppure produzioni ancora avvolte dal mistero come Rainbow Six: Quarantine.

Infine, i possessori di Nintendo Switch nutrono senz'altro la speranza che su quel palco, per quanto virtuale, salga ancora una volta Shigeru Miyamoto per annunciare l'immancabile sequel di Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Siete pronti per un nuovo, genuino momento emozione? (cit.)



E voi che ne pensate? Il programma di Ubisoft Forward lascerà spazio a qualche grossa sorpresa oppure ormai i leak hanno rivelato tutto ciò che vedremo durante l'evento? Parliamone.