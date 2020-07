Ghost of Tsushima, doppiaggio in italiano confermato ufficialmente da Sony

Ghost of Tsushima vanterà un doppiaggio in italiano: lo ha confermato ufficialmente Sony, specificando che la localizzazione dei dialoghi nella nostra lingua verrà introdotta tramite la patch del day one.

Le voci italiane saranno dunque disponibili una volta scaricato l'aggiornamento alla versione 1.03 di Ghost of Tsushima, che non a caso peserà quasi 8 GB. Si potrà controllare dalla schermata delle opzioni lo storico degli aggiornamenti per avere la certezza di aver installato l'update.

Inutile dire che il doppiaggio in italiano, effettuato sicuramente rispettando gli standard qualitativi a cui Sony ci ha abituati con le sue produzioni first party, non potrà che aggiungere ulteriore fascino all'avventura di Jin Sakai.

Nel gioco controlleremo questo abile samurai sullo sfondo della prima invasione dell'Isola di Tsushima da parte dell'esercito mongolo, avvenuta nel 1274: inizialmente sconfitto, Jin tornerà nelle vesti di Fantasma per vendicarsi e scacciare gli invasori.

Potrete leggere la recensione di Ghost of Tsushima il 14 luglio alle 16.00, mentre il gioco sarà disponibile a partire dal 17 luglio.