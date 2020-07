Crysis Remastered per Nintendo Switch, ecco la data di uscita ufficiale

Crysis Remastered per Nintendo Switch ha una data di uscita ufficiale: a differenza delle altre piattaforme, il gioco sarà disponibile a partire dal 23 luglio, come originariamente preventivato.

Rinviato di qualche settimana da Crytek nel giorno del reveal, Crysis Remastered rispetterà dunque la release originale, anche se soltanto sulla console ibrida giapponese.

Evidentemente le motivazioni tecniche addotte per il ritardo su PC, PS4 e Xbox One non hanno nulla a che vedere con ciò che potremo giocare su Nintendo Switch, per ovvi motivi.

Sarà quindi interessante scoprire quanto gli sviluppatori si siano spinti con questo ambizioso porting, dopo progetti apparentemente impossibili come The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition e DOOM.

È tornato il classico sparatutto in prima persona di Crytek, con un'esperienza di gioco ricca di azione, un mondo sandbox ed entusiasmanti battaglie che hai già amato la prima volta, ma che ora possiedono una grafica rimasterizzata e ottimizzata per un hardware di nuova generazione.