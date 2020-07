Far Cry 6 un tweet fa capire che sarà annunciato durante l'Ubisoft Forward

Un tweet pubblicato dall'account twitter ufficiale di Far Cry ha fatto capire in modo inequivocabile che Far Cry 6 sarà annunciato durante l'Ubisoft Forward di domenica. Il tweet dice soltanto: "Anton non ne sarà contento. Ci vediamo domenica all'Ubisoft Forward." Allegato al messaggio un breve video in cui Giancarlo Esposito si accende un sigaro.

Far Cry 6 è probabilmente uno dei segreti peggio tenuti dell'ultimo anno. Del gioco si è iniziato a parlare nel 2018, quando un sondaggio di Ubisoft chiese agli utenti dove avrebbero voluto che fosse ambientato. Quindi è riapparso in una fuga di notizie del 2019, per poi sparire di nuovo fino a giugno di quest'anno, in cui si è iniziato a vociferare su una sua comparsa all'Ubisoft Forward. Infine è emersa prepotente la figura di Giancarlo Esposito, attore reso noto dal ruolo di Gus Fring nelle serie TV Breaking Bad e Better Call Soul, che è stato indicato come il probabile antagonista principale del nuovo Far Cry. Infine, stamattina il PlayStation Store ha di fatto anticipato il gioco, pubblicandone la pagina e svelando moltissime informazioni.

A questo punto non rimane che vederlo in azione, magari in un bel video di gameplay di diversi minuti.