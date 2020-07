SSD: avete finito lo spazio? Eccone uno da 100TB che costa appena 40.000 dollari

Nimbus Data ha lanciato un SSD per PC davvero speciale. Si chiama ExaDrive DC100 e, come il nome fa intuire, offre 100 TB di spazio d'immagazzinamento dati. Peccato che il prezzo sia di "soli" 40.000 dollari.

Proprio il prezzo è stata l'ultima caratteristica del prodotto a essere svelata. Due anni fa, quando l'ExaDrive DC100 fu presentato, Nimbus Data non fece accenno a quanto sarebbe costato. Chissà come mai. Se ci pensate bene sono 40 centesimi di dollaro per gigabyte nominali,(quelli effettivamente usabili saranno di meno, probabilmente sui 93 terabyte). Non poco, considerando i prezzi degli SSD in commercio.

Facile capire che un prodotto simile non è pensato per il mercato casalingo, ma per quello professionale. In particolare per quei lavori che richiedono di muovere grandi quantità di dati.

Comunque sia Nimbus Data ha presentato anche un modello più economico di SSD ultra capiente che contiene soltanto 50 TB di dati per 12.500 dollari. Ora si che si ragiona. Entrambi i modelli hanno uno spessore di 3,5 pollici e usano un'interfaccia SATA 6Gbps, che li rende difficili da usare nei computer casalinghi.