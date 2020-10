One Piece, sexy Nami in bikini nel cosplay di official_kenizinea

Esistono cosplay superiori a quelli di Nami, quando si tratta di ottenere un numero incalcolabile di mi piace sui social network? Non molti, ma sicuramente quelli di... sexy Nami meritano considerazione. Cioè di versioni riviste, "potenziate" e personalizzate del personaggio standard di One Piece . Proprio a sexy Nami è dedicato l'ultimo lavoro della cosplayer official_kenizinea : ve lo riportiamo qui di seguito in una pratica immagine , poi proseguiremo con qualche considerazione. Ovviamente ci aspettiamo i vostri commenti, per capire che cosa ne pensiate.

Si tratta di un cosplay di Nami in bikini, come avrete già notato: l'artista, infatti, voleva valorizzare proprio questa rielaborazione del celebre protagonista femminile di One Piece. Altri aspetti del cosplay, come gli accessori e la parrucca, sono comunque perfettamente al proprio posto.



Nami, assieme a Nico Robin e a Boa Hancock, è uno dei personaggi femminili più noti dell'opera di Eiichiro Oda. Ma sulle nostre pagine troverete anche altri cosplay dedicati a One Piece. Per esempio: