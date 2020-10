Fallout 76, gruppo Facebook bannato perché scambiato per un'organizzazione para militare

Il gruppo Facebook Free States Militia, dedicato a Fallout 76, è stato chiuso perché scambiato per un'organizzazione para militare inneggiante alla violenza. Gli amministratori del gruppo sono inoltre stati cacciati dal social network, e i loro account sono stati cancellati.

Naturalmente la pagina non aveva niente a che vedere con milizie illegali e affini, ma era semplicemente un ritrovo di appassionati che giocavano di ruolo a Fallout 76 anche su Facebook. La sua cancellazione ha comportato la perdita (fortunatamente momentanea) di tutte le immagini e dei testi scritti nel corso degli anni, come tristemente notato dagli amministratori su Twitter, che hanno dato la ferale notizia agli iscritti.

So @Facebook just banned our page and banned all admins from our Gaming group. This is what censorship in the US looks like! When @Facebook cant tell the difference from video games and real life. We just lost 2 years of lore and pictures. @DCDeacon @fchadfallout76