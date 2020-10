Xbox Series X: l'hardware non deve più essere un limite, i giochi fruibili su ogni apparecchio

In un intervista rilasciata a Wired, Phil Spencer ha ribadito la nuova filosofia di Xbox, portata avanti con Xbox Series X e Series S: l'hardware non deve più essere un limite per l'esperienza di gioco, che deve essere fruibile su ogni apparecchio, a seconda delle preferenze degli utenti.

"La gran parte della mia esperienza come giocatore di 10, 20 anni fa era determinata dall'apparecchio su cui giocavo," ha detto Spencer, che ha poi aggiunto come nella realtà odierna "l'hardware non deve essere un limite, perché devo poter portare la mia esperienza su qualsiasi apparecchio, sia esso un PC, il mio telefono o una grande console."

Il grande piano di Microsoft era chiaro da anni ormai, ma Spencer ha voluto ribadire per l'ennesima volta la distanza di Xbox dal modello tradizionale, quello ancora seguito da compagnie come Sony e Nintendo. Xbox vuole raggiungere i giocatori ovunque si trovino, ossia dove loro scelgano di giocare e non dove siano obbligati a farlo.

In questo senso Xbox Game Pass, Xcloud, Xbox Series X e Series S sono funzionali al discorso portato avanti dalla casa di Redmond e rappresentano una next-gen intesa nel suo senso più ampio, che va oltre il semplice lancio di una console che deve stare sul mercato per un tot di anni.